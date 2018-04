Kultur

Fredericia: I nogle dage endnu kan man se ikke færre end 90 elevers værker på Den Kreative Skole i Kongensgade 111.

Her har designer og formgiver, Marie Retpen, Odense, været huskunstner i årets tre første måneder og stået i spidsen for et projekt om, hvordan en kunstner arbejder? Statens Kunstfond støtter med 75.000 kroner.

Projektet er kronet med den samme opgave stillet til samtlige 90 børn og unge: De har skulle finde et genbrugsmøbel og skabe en skulptur og en fortælling, forklarer Pia Hessellund, underviser på skolens billedskole.

Kunstprojektet med Marie Retpen sluttede med fernisering forleden, men frem til og med søndag den 22. april kan man se værkerne i Kongensgade 111. For eksempel en sofa, der har spist en mand og omdannet ham til fjedre. Eller et tæppe, der har fået fejet alt det ind under sig, som er svært at tale om.

Alle er velkomne. Åbent alle dage frem til søndag fra klokken 14.00 til 17.00.