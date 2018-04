Agner Rokos, der torsdag den 19. april fylder 60 år, har haft en afgørende betydning for Danmarks militære indsatser over de seneste mange år.

En af de vigtige indsatser, som Rokos har sat sit aftryk på, var at opbygge en uddannelse for officerer i Irak.

Det skete, da han i 2005 blev næstkommanderende for Natos uddannelse af officerer i Irak, der havde et enormt behov for veluddannede militærfolk i tiden efter Saddam Hussein.

Agner Rokos gjorde faktisk sit arbejde så godt, at amerikanerne i 2006 belønnede ham med fortjenstmedaljen "Legion og Merit".

Succesen i Forsvaret drog ham videre til en stilling som chef for Hærens Operative Kommando.

Og da Agner Rokos tiltrådte stillingen i 2010, var det med en stor ansvarsbevidsthed.

- Lederen er forpligtet også til at tage sorteper, hvis en operation ikke forløber som forudset eller ønsket, sagde han til Berlingske efter tiltrædelsen.

I 2013 åbnede et nyt kapitel for den erfarne generalmajor, da han blev udnævnt til næstkommanderende for den Nato-stab, der er placeret i Stettin i Polen.

I den forbindelse understregede Agner Rokos igen sin store dedikation til den danske forsvar.

- Jeg har været officer i 30 år, og jeg tager derhen, hvor jeg bliver befalet, sagde han ifølge JydskeVestkysten.

Selv om Agner Rokos virker som en mand, der fra en ung alder har været skåret perfekt til en karriere i Forsvaret, så havnede han faktisk i Forsvaret ved et tilfælde.

Da han i slutningen af 1970'erne var til session, trak Agner Rokos så lavt et nummer, at han måtte et smut forbi Forsvaret og aftjene sin værnepligt. Og herfra ville han blot fortsætte med at stige i graderne.

Karrieren har sendt ham forbi en række poster i Forsvaret og Forsvarsministeriet.

Det blev også til en post i Kashmir, hvor han i 1990 og 1991 var FN-observatør på grund af balladen mellem Indien og Pakistan. (Ritzau)