Det er for dårligt, at parterne bag overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte ikke kan enes. Det var budskabet fra mange af de fynboer, som avisen mødte på gaden mandag formiddag.

Som ansat i sygehusvæsenet er hun en af dem, der risikerer at blive lockoutet, hvis en storkonflikt folder sig ud. Men hun forstår ikke, at det er kommet så langt.

- Det er utroligt, at man som voksne mennesker ikke kan blive enige efter så lang tid. Det er jo på samme måde ude på arbejdspladserne, der er vi også alle nødt til at give os lidt engang imellem. Når jeg for eksempel ønsker ferie, så kan jeg jo ikke bare få det, som jeg vil have det. Der må jeg også forhandle og tilpasse mig, uddybede Marianne Jensen.

Hvad er mulighederne? Forhandlingerne om overenskomster for alle landets offentligt ansatte er i Forligsinstitutionen, hvor parterne har indtil tirsdag aften klokken 23.59 til at finde en løsning.Forligsmand Mette Christensen har tidligere valgt at udskyde forhandlingerne i to uger. Hun kan gøre det samme én gang mere, hvis hun skønner, at parterne kan nå til enighed. Bryder forhandlingerne sammen uden en udsættelse, bestemmer forligsmanden også, om de varslede strejker og lockout skal begynde samtidig, eller om det kun er strejkerne, der begynder fra den 22. april, mens lockouten træder i kraft seks dage senere. Fire skoler i Nyborg er udtaget til strejke, ligesom blandt andet sygehusene på Fyn vil miste personel i den forbindelse. Bryder en lockout ud samtidig, rammes det offentlige over en bred kam i det, der vil være en historisk storkonflikt.

Mandag formiddag tog Fyens Stiftstidende en tur ud i Odenses solbeskinnede gader for at høre folkets meninger om de langstrakte forhandlinger.

Mens forhandlingerne fortsætter, har folk på gaden svært ved at forstå, at der ikke er fundet en løsning på overenskomsterne for landets omkring 750.000 offentligt ansatte.

- Jeg tænker, at vi nok skal få det afleveret uanset hvad, men der er ikke nogen, der er helt sikre på, hvad der kommer til at ske, sagde hun.

Marianne Harboe er netop nu i praktik på Tarup Skole og i gang med at skrive sin bacheloropgave. Begge dele vil blive besværliggjort, hvis konflikten kommer. Hendes praktiksted er nemlig udtaget til lockout, og vejlederne til opgaven vil formentlig også blive tvunget til at nedlægge arbejdet.

Og det var ikke kun offentligt ansatte, der udtrykte bekymring for og forundring over, at en løsning mangler. Også blandt de privatansatte vækker det undren. For eksempel hos Claus Rasmussen, der er landbrugsrådgiver i Nykredit.

Han sagde:

- Jeg tror, at denne her musketered (mellem de offentligt ansatte, red.) har været skyld i, at det har taget så lang tid. Jeg kan godt se logikken fra lønmodtagernes side, men som borger synes jeg ikke, at det er fair, at man tager et land som gidsel på grund af et del-element og risikerer en lockout. Det håber jeg ikke, at det ender med.