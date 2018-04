Torsdag den 19. april fylder skuespiller ved Odense Teater Peter Eric Gilsfort 60 år.

Han spiller med i store danske dramaserier som "1864", "Badehotellet" og "Greyzone". Men selv om Peter Gilsfort er på rollelister i både tv og film, føler han sig bedst tilpas på teatrets skrå brædder.

- Det dejlige er, at man møder et nyt publikum hver dag. Du spiller selv rollen, og der er ikke andre, som klipper det sammen og bestemmer, hvornår det er godt eller skidt. Det er lige nu, det sker, og det er skønt, siger han.

Når lamperne lyser hele scenen op, er der ingen vej tilbage. Det er nu, han synes, det er fedt. Han er uddannet fra Aarhus Teater, og han arbejdede i årtier på Det Kongelige Teater, indtil han for tre år siden skiftede til Odense Teater.

Han har medvirket i 22 tv-serier og endnu flere teaterforestillinger, så med jobbet kommer også stor travlhed. Og for at komme væk fra hverdagens hektiske tempo tager han ofte en tur i Dyrehaven på sin hest, Uno.

- Det er utroligt at kunne tage ud at ride en formiddag inden arbejde eller bare på en søndag. Jeg bliver så godt tilpas af at komme ud i naturen, siger han.

Gilsfort blev bidt af at ride som 43-årig efter at have medvirket i en forestilling i Dyrehaven. Få år senere købte han sin egen hest, og det har ført til mange timers glæde gennem årene.

Fra september bliver tiden på hesteryg formentlig mindre. Dér bliver Peter Gilsfort nemlig morfar.

På den runde dag får Gilsfort fri fra teateret, hvor han i øjeblikket arbejder på farcen "Ding. Dong. (Klokkeværket)".

Han skal fejre dagen med sin kæreste og sine fire børn, men eftermiddagen planlægger han at bruge med Uno. (Ritzau)