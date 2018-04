Fyns Amts Avis mener: I fuld fart på vej til bedemanden

Hastighedsgrænser og fartkontrol er to emner, som danske bilister tilsyneladende aldrig bliver færdige med at diskutere.

Og i denne uge går det løs igen.

Med sloganet "Sænk farten - før det er for sent" gør Rådet for Sikker Trafik og 90 kommuner i hele landet endnu et forsøg på at få farten på de danske motor- og landeveje ned.

Og helt forudsigeligt, og ganske som det plejer at være, bliver kampagnen mødt med skepsis blandt de bilister, som anser fartkontroller for at være ren chikane og "en pengemaskine", der ikke tjener noget andet formål end at flå flere penge op af borgernes lommer.

“ Farten spiller en afgørende rolle i rundt regnet halvdelen af alle dødsulykker i trafikken.

Det er da selvsagt surt at skulle slippe 1500 kroner i bøde for selv en beskeden og måske endda også uagtsom overtrædelse af hastighedsgrænserne.

Men det er en ringe pris at betale for et menneskeliv.

Og det ér menneskeliv, der er på spil, når vi enten i bar tankeløshed eller helt bevidst træder hårdere på speederen, end færdselsloven tillader.

Og som den ene undersøgelse efter den anden gennem årene har dokumenteret, så kan selv mindre overtrædelser af hastighedsgrænserne føre til unødvendige og meningsløse tab af menneskeliv.

Det er kendsgerninger, som alt for mange bilister har svært ved at acceptere.

Som for eksempel de 5144 fynske bilister, der sidste år kørte så meget for hurtigt, at der fulgte et helt fortjent klip i kørekortet med bøden.

Men - hvad der vel sagtens er langt værre - så nægter også regeringen at se kendsgerningerne i øjnene.

For alt imens politiet bruger mange resurser på at få farten ned, sætter regeringen den op på en række udvalgte motor- og landevejsstrækninger.

Veldokumenterede kendsgerninger, som at endnu flere endda vil køre for hurtigt på de strækninger, hvor hastighedsgrænserne bliver sat op, preller helt af på regeringen.

Tværtimod ynder transportminister Ole Birk Olesen (LA) at karakterisere fartgrænserne nogle steder som "unaturligt lave". Og fremhæve ønsket om "øget mobilitet" som et af de væsentligste argumenter for at hæve dem.

Dét er imidlertid et temmelig tyndt og noget usagligt grundlag at bedrive trafiksikkerhedspolitik på.

Det giver ikke rigtig nogen mening at sætte hastighedsgrænserne op, blot fordi bilisterne alligevel ikke overholder de eksisterende.

Der skal da nok være dem blandt bilisterne på de udvalgte veje, som takket være højere hastighedsgrænser når tre-fire minutter hurtigere frem.

Men hvis prisen for at lade bilisternes "fornuft" råde er bare én, som ikke når længere end til bedemanden, er det en alt for høj pris at betale for den øgede mobilitet.