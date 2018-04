Det siger de på Facebook

Bent Braaby: Hvordan kan man først reklamere for, at Assens er en god og børnevenlig kommune at flytte til, og så med den anden hånd skære kraftigt på samme børn? Assens er sgutte en god kommune at flytte til, heller ikke for familie med børn!

Anders Wegge Keller: Det var utroligt så hurtigt Mogens kom fra efterårets: "Det er ikke dyrere at drive små skoler" til "Store institutioner er billigere". Jeg vil foreslå Mulle og resten af udvalget for ansvarsforflygtigelse at lukke de små skoler, så der kan opnås nogle stordriftsfordele på skoleområdet.

Signe Krag: Assens Kommune er ikke yderst tiltrækkende for tilflyttere efterhånden. Dyrt spildevand og nu ringere forhold til børn og unge.

Henrik Higgings Sanderhus: Så må man stemme på nogle andre til næste folketingsvalg, for byrådet har jo kun en vis mængde penge. Men stemmer man LA, V og DF ved næste folketingsvalg, ja, så fortsætter showet.

Sofie Manova Larsen: Synes I ikke, at der bliver sparret rigeligt på den konto? Børnene er vores fremtid, men der er ikke megen fremtid, sådan som det ser ud nu. Hvad med at sparre på alt unødigt. Hvad er vigtigst? Mennesker, og særligt børn, vores fremtid. Eller høje, flotte bygninger ved vandet? Come on...

Britta Marie Svensson: De må spare på sig selv. Vores børn er fremtiden, men når politikerne bliver ved med at rage til sig, skal der jo spares andre steder, og der er brugt mange penge på fine lokaler til personalet. Jakob Storm Rasmussen: Der er utrolig mange gange bedt om langsigtede og holdbare budgetter for såvel børne- og ungeområdet som for kommunens øvrige områder. En række politikere er tilsyneladende bare ikke i stand til at komme "op af rillen". Du skal på ingen måde tro, at den måde at opføre sig på, er glemt.

Jimmy Steen Eriksen: Det lyder som noget, vi har hørt før i Assens Kommune, der mangler penge i kassen, så vi skal spare på kerneområderne [...].

Kilde: fyens.dk's facebookside og Assens-redaktions ditto.