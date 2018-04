Jennie Warncke, 27 år. Pædagogstuderende, University College Lillebælt.

- Hvad kommer det til at betyde for dig, hvis der bryder en storkonflikt ud?

- Lige nu er jeg pædagogstuderende, og jeg er i gang med min bachelor. Så for mig kommer det til at betyde, at jeg ikke kan komme ud og besøge mit praktiksted og indsamle empiri, fordi det vil skulle lockoutes. Men det er jo så det, der skal til. Det er fair nok. For det er ikke okay, det der foregår på det offentlige område. - Jeg har en datter i vuggestue. Hun kommer ikke til at kunne være der. Så må jeg få nogen til at passe hende, for jeg skal jo skrive bachelor, så jeg er presset i forvejen. Derfor har jeg måttet gardere mig ved at få min far til at passe min datter. Og det er da ikke optimalt, men det er jo det, der skal til.



- Hvad synes du om, at de forhandlende parter har været i gang så længe uden at nå til enighed?

- Det er super ærgerligt. De kommunalt ansatte bliver jo ikke taget alvorligt, har jeg indtryk af. Så det er virkelig ærgerligt, at de ikke bliver enige. Jeg synes, at det er godt, at der bliver demonstreret, men jeg håber, at vi kan nå til enighed. Men nok er nok. Vi kan ikke blive ved at køre på pumperne. Så jeg håber, at vi får det ud af det, vi skal have ud af det.



- Hvad tror du, at det ender med?

- Jeg tror, at det ender med en lockout. Nu har det været så meget i medierne, og der bliver jo genforhandlet hele tiden. Jeg er helt sikker på, at det kommer til at ske. Og det kommer til at påvirke så mange mennesker og have store konsekvenser, så jeg tror ikke, at det vil vare ved så længe. Men det er nok det, der skal til, for at man får vist sit budskab.