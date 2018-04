Det kan blive uhyre svært at få begravet, bisat og opbevaret de døde forsvarligt under en mulig storkonflikt.

Han frygter, at man kan ende i nogle situationer, som er på eller over grænsen af det etisk forsvarlige.

Dette scenarium er sat lidt på spidsen, men ikke desto mindre kan det blive til virkelighed, hvis den truende storkonflikt bliver en realitet. Den odenseanske bedemand Claus Markvardsen, Begravelsesforretning Odense, frygter, at konflikten kan skabe flere flaskehalse, når det gælder behandlingen af vore døde. Og det vil betyde, at et større antal afdøde vil hobe sig op, inden de kan begraves eller bisættes og brændes.

Kunne du forestille dig din gamle, nyligt afdøde mormor eller far opbevaret i en kølecontainer eller i et frysehus side om side med ærter og gulerødder?

- Jeg frygter, at vi bedemænd ikke kan få udleveret de døde fra OUH, når personalet er lockoutet. Desuden bliver der også nogle problemer for OUH med at opbevare de døde, siger Claus Markvardsen, der tror, at hvis en konflikt kommer til at løbe i mere end en uge, så vil der opstå massive problemer med for mange afdøde, der ikke kan håndteres forsvarligt.

Typisk er over halvdelen af de afdøde, en bedemand som Claus Markvardsen har med at gøre, afgået ved døden på Odense Universitetshospital.

I Odense vil krematoriet være lockout-ramt under en konflikt og have begrænset drift. Det eneste andet krematoriet på Fyn ligger i Svendborg, og det vil være strejkeramt og lukket helt ned under en konflikt, og derfor skal de døde sendes fra Svendborg til Odense, som altså kører med nedsat drift.

Der er altså en risiko for under en konflikt, at de døde ikke kan blive kremeret eller begravet, og der er en risiko for, at de døde ikke kan blive opbevaret forsvarligt.

Ganske vist, fortæller Claus Markvardsen, er der også en del kirker, der har kapeller, men mange af dem har ikke kølefaciliteter, så de ville i givet fald hurtigt blive fyldt op.

Dertil kommer, at de myndighedspersoner, som udfører det anselige papirarbejde, som følger efter et dødsfald og op til en begravelse eller bisættelse, også kan være konfliktramt, hvilket kan forsinke processen yderligere. Og føre til en endnu større ophobning af afdøde, der ikke kan komme videre i systemet.

Som bedemand føler Claus Markvardsen, at aben er landet på hans og kollegaernes skuldre. For godt nok er der kapeller i kirkerne, hvor man kan opbevare de døde, men mange af dem har ikke kølefaciliteter, så det kan i den grad blive et problem for bedemændene.

- En mulighed for mig som bedemand kunne være at leje en kølecontainer eller at leje mig ind i et frysehus. Det vil give nogle ekstra udgifter, og det er nok til at leve med, men jeg synes ikke, der er etisk forsvarligt, at de pårørende ved, at deres kære ligger på køl i en container, siger Claus Markvardsen, som håber, at det ikke kommer til konflikt.

- Hvis det kommer til en konflikt, så vil der gå lang tid, inden de pårørende kan få taget afsked med deres kære, og endnu længere tid, inden de afdøde kan blive kremeret, siger Claus Markvardsen, som frygter, at der kan blive et langt efterslæb, når en eventuel konflikt er ovre.

Hvis det stod til Claus Markvardsen, burde hans område været fritaget under en konflikt ligesom f.eks. akutskadestuerne er det.