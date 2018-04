De er kommet for at følge fællesskabsforkæmperen Patrick Cakirli videre på hans færd fra København til Aarhus - en march på 310 kilometer i kampen om at sætte fokus på ensomhed.

Nyborg: Der lyder høje grin og snak på Knudshoved i det østlige Nyborg, mens knap 100 efterskoleelever fra Efterskolen ved Nyborg mandag eftermiddag er samlet for at tage imod en særlig gæst.

Det store optog bevæger sig som en slange ind mod byen, og Patrick Cakirli kigger sig overvældet rundt og tager en tår Faxe Kondi.

- Det er jo helt overvældende. I morges blev jeg fulgt fra Gerlev af 60 højskoleelever, og nu bliver jeg modtaget af alle sådan en skare.

Det er anden gang, Patrick Cakirli går marchen, men selvom han er blevet vant til at tale med mange mennesker i mange dage i træk, kan det stadig være grænseoverskridende.

- Jeg har haft en form for social angst, og for ikke særligt mange år siden turde jeg ikke engang spørge, om jeg måtte komme forbi, hvis jeg sad inderst i bussen. Nu går jeg her, holder foredrag og er i medierne. Det er fedt at være et forbillede og have rykket mig så meget, men jeg skal også dosere det, for det er virkelig hårdt, siger han og tørrer en sveddråbe væk fra panden.

Bag Patrick Cakirli går tre piger fra efterskolens fodboldlinje, og de er helt enige om, at Patrick er sejere end de fleste.

- Det er vildt sejt, at han tør stå frem med sine tanker om at være ensom og ikke er bange for, hvad folk vil tænke, siger Sofie Granberg og de andre nikker.

- Ja, det er modigt - og jeg turde nok ikke, tilføjer Nanna Jensen.