Det har længe været uvist, om GOG's udekamp mod KIF Kolding København i slutspillets pulje 2 skulle afvikles tirsdag den 24. eller onsdag den 25. april.

Mandag kom spilletidspunktet imidlertid på plads. De to klubber, der søndag aften spillede 29-29 i Gudme, mødes således i Sydbank Arena i Kolding, onsdag den 25. april, kl. 18.30.

Dermed er GOG's resterende kampprogram i pulje 2 (næsten) på plads.

GOG spiller onsdag den 18. april, kl. 20.30, hos BSV i Silkeborg, og GOG's hjemmekamp mod Nordsjælland Håndbold kommer formentlig til at ligge onsdag den 2. maj, kl. 18.30. Det ligger helt fast, at GOG slutter puljen af hjemme mod BSV, søndag den 6. maj, kl. 16.00.

Den sidste kamp mod BSV kan meget vel blive afgørende for, om GOG bliver nummer et eller to i pulje 2 og dermed skal møde enten nummer to eller et i pulje 1.