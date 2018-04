Flere roboteksperter til robotbranchen og viden om den nyeste teknologi og brugen af den er blandt de væsentligste årsager til, at SDU investerer et godt stykke over 100 millioner kroner i et nyt robotlaboratorium, hvor man også inviterer branchen indenfor.

Investeringen frem mod 2025 lyder på et trecifret millionbeløb et pænt stykke over 100 millioner kroner. Penge der skal være med til at fastholde SDU's position som "førende robotuniversitet i Danmark og blandt de bedste på internationalt plan", lyder det fra dekanen, som i tirsdagens udgave af Fyens Stiftstidende fortæller om SDU-investeringen i en kronik på debatsiderne.

- For SDU er det en stor investering i teknologi, som vi ikke går ud og foretager lige med det samme igen, og det er et område, vi prioriterer meget højt, siger dekan ved Det Tekniske Fakultet, Henrik Bindslev.

Universal Robots, Kubo Robotics og Mobile Industrial Robots er blandt de succesfulde navne fra den fynske robotklynge, der er skabt i studiemiljøerne på Syddansk Universitet (SDU), og nu investerer universitetet et trecifret millionbeløb i ny teknologi og et 800 kvadratmeter stort robotlaboratorium i kælderen under Det Tekniske Fakultet i Odense.

- Vi er i dialog med flere virksomheder, og selv om vi ikke kan sætte navne på endnu, så kan man godt sige, at flere af robotvirksomhederne her i byen er nået en størrelse, hvor de godt kan begynde at påtage sig et samfundsansvar. Det er det, vi opfordrer dem til, og nu kan vi gå forrest og sige, at SDU lægger et betragteligt beløb selv, siger Henrik Bindslev.

Samtidigt åbner SDU op for et samarbejde med branchen, så virksomheder både kan samarbejde med studerende og forskere og teste egne nye løsninger i det 800 kvadratmeter store laboratorium.

- Vi gør det fordi, vi er førende på området, og vi investerer, så vi kan blive ved med at være på forkant med udviklingen. Vi har ambitioner om at vokse i studentertal, så vi kan møde industriens behov. Branchen voksede sidste år med 40 procent, så vi skal nok vokse med mere end det. Sidste år voksede vi med 67 procent på studieoptaget. Hvis vi skal blive ved med det, så skal vi skille os ud, siger Henrik Bindslev.

Pengene skal gå til at fylde de 800 kvadratmeter med den nyeste robotteknologi, virtual reality, mobile robotter og lagerstyringer i et robotlaboratorium, som skal tiltrække nye studerende og de bedste danske og internationale forskere. Satsningen skal desuden være med til at skaffe den ny arbejdskraft, som den fynske robotbranche skriger efter - alene sidste år blev der skabt 600 nye job i klyngen på Fyn. I øjeblikket er der omkring 100 ledige stillinger slået op hos Odense Robotics.

Virksomhederne kan bogstaveligt talt være med til at fylde udstyr og viden i det nye laboratorium, hvor de selv kan bidrage til at løse branchens rekrutteringsudfordringer. Samtidigt kan de flytte med ind og bruge faciliteterne til at teste og udvikle nyt udstyr, lyder det fra institutleder for robotcentret på SDU, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Kasper Hallenborg, som er hjernen bag det nye center.

- Vi håber på, at vi kan skabe et meget livligt miljø, hvor virksomhederne kan teste og udvikle ny teknologi i samarbejde med vores undervisere og med vores elever. Det skal ikke nødvendigvis være et futuristisk miljø, selv om det skal være på forkant teknologisk. Det skal være et miljø med de teknologier, som virksomhederne har adgang til og bruger i dag, så selv om vi har nogle visioner, så er vi i tæt dialog med virksomheder og andre aktører om, hvordan vi skal udstyre og indrette vores nye Industri 4.0-lab, siger han.

Ifølge Hallenborg er visionen at opbygge faciliteter, så studerende, forskere og virksomheder bliver klar til at omsætte den såkaldt fjerde industrielle revolution, Industri 4.0, til nytænkende produkter og smartere produktion. Kort sagt hander det om at digitalisere produktionen, så man udnytter adgangen til data til at sikre en fleksibel produktion.

- Det er vigtigt, at vi som universitet er banebrydende. At vi er længst fremme i forhold til at udforske mulighederne i Industri 4.0. På den måde sikrer vi det bedste og mest udfordrende miljø for vores studerende og forskere. Samtidig er det vigtigt, at vi hjælper vores virksomheder til at forstå og udnytte mulighederne i ny teknologi, så de står bedst på det globale marked.

Nyheden om investeringen hos SDU kommer blot en uge efter, at Teknologisk Institut i Forskerparken ikke langt fra SDU offentliggjorde, at man også her udvider sit robotcenter og det startupmiljø, man har skabt der. I øvrigt også med 800 kvadratmeter.

Arbejdet er allerede gået i gang i kælderen under fakultetet, og efter planen skal de nye faciliteter tages i brug inden sommerferien.