Nyborg: Igen i år er Nyborg udvalgt som en af landets fem værtsbyer for det landsdækkende fællesspisningsarrangement Danmark Spiser Sammen.

Sidste år blev arrangementet holdt på Hotel Nyborg Strand, men i år er begivenheden rykket op i den nye multisal på Nyborg Gymnasium.

Det er Folkebevægelsen mod Ensomhed, der står for selve arrangementet, mens det i Nyborg er et bredt spænd af sociale foreninger, der har været med til at tilrettelægge det praktiske.

Danmark Spiser Sammen Folkebevægelsen mod Ensomhed står bag det landsdækkende initiativ Danmark Spiser Sammen.Mere end 70 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder er gået sammen om den nationale begivenhed med støtte fra Nordea Fonden.



Danmark Spiser Sammen i Nyborg:



Der er stadig ledige billetter på Frivilligcenteret og Billetto.dk



Klokken 17-21.30 i Multihallen på Nyborg Gymnasium.



Det koster 59 kroner per person.



Der er gratis kørsel fra Ørbæk og Ullerslev med stop blandt andet på havnen. Tilmelding til Nyborg Rejser.

Det skulle gerne afspejle sig i fremmødet, forklarer frivillighedskonsulent i Nyborg Kommune Jannie Nørregaard Rasmussen.

- De sociale foreninger har kunnet reservere nogle billetter, for eksempel Dansk Flygtningehjælp og sundhedsambassadørerne, for at vi på den måde kan få fat i nogle af de mennesker, der ellers ikke vil komme til sådan et arrangement.

- Vi håber jo rigtig meget, at fremmødet vil være på tværs af både alder, køn, kultur og generationer.