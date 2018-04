Gouda, blåskimmel og feta. Hver mandag mødes 12 oste-elskere fra Munkebo i skolekøkkenet for at lave gourmet-oste til eget bord.

- Vi henter den upasteuriserede mælk hos en lokal landmand i Langeskov. Af otte liter råmælk bliver der cirka et kilo ost til hvert hold. Hvert medlem betaler 30 kroner pr. gang. Osten er kun til eget brug - og så til at imponere gæster med, fortæller han.

Det er syvende år i træk, at Arne Fokdal underviser Munkebo Ostelaug i at lave hjemmelavede oste. Han er pensioneret mejerist, og når han ikke producerer oste hjemme i sit eget køkken i Munkebo eller rejser verden rundt som mejerikonsulent, bruger han tiden på at frembringe feta, blåskimmel, gouda og maribo i skolekøkkenet under den tidligere Troelskærskolen.

Fem hold bestående af to personer har gang i gryderne på komfurene. Termometrene siger præcist 30 grader. Det er blevet tid til at hælde osteløben i. Røre ét minut. Og vente en halv time.

Jytte Bang er én af dem, der går til ost hver mandag. Hun smagte et stykke feta på et tilfældigt besøg ved Boels Bro på et Fjordens Dag-arrangement og meldte sig kort efter på holdet.

- Tænk at kunne lave sin egen feta. Det var jeg nødt til at prøve, fortæller hun.

I dag er hun tovholder for ostelauget, når Arne Fokdal er bortrejst. Hun er blevet så klog på oste, at hun kan holde foredrag for familie og venner og invitere på smagsprøver.

Igennem årene har holdet produceret en lang række forskellige oste som Svendbo, Danbo, Gouda, Maribo, Gruyere, Parmesan, Danablu og camembert.

- De, der fastoste var vi jo ikke særlig gode til i starten, men med tiden er det jo virkelig blevet lækkert. Måske er det derfor, at ingen ønsker at stoppe. Vi har ind imellem nogle, som spørger, om de ikke må være med, men vi har ikke plads, for der er ikke nogen, der ønsker at stoppe, fortæller Jytte Bang.

De fleste oste tager de med hjem til lagring, men i et mørkt rum i kulturhuset står også et vinkøleskab fyldt med ost.

82-årige Agnethe Bjørnholt er holdets ostevender. Hun er pensioneret husholdningslærerinde fra den tidligere Mølkærskolen. Hun bor tæt på og venter nogen gange oste hver eneste dag.