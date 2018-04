Nyborg: - Vi har et problem i Nyborg Kommune. Vi er (igen) bagefter de andre kommuner.

Sådan lyder det fra formanden for Danmarks Naturfredningsforening Nyborg, Pia Ellegaard Jørgensen, i et forsøg på at råbe Fyens Stiftstidende og derigennem kommunens borgere op.

Sammen med en gruppe forskere på Københavns Universitet og Aarhus Universitet står foreningen i spidsen for Projekt Biodiversitet Nu, der skal være med at skabe ny viden om, hvordan Danmarks natur har det. Altså om det går frem eller tilbage for udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder i den danske natur.

Og til det formål har man brug for frivillige - familier, skoler, spejdere, naturvejledere, lystfiskere m.m. - der vil hjælpe til at med at foretage den nødvendige registrering.

Rigtig mange mennesker synes også, det er spændende, og de første år, hvor projektet kørte, var Nyborg godt med. Men i år er vi som kommune langt bagefter, konstaterer Pia Ellegaard Jørgensen, der håber på en gevaldig slutspurt, inden fristen udløber 1. maj.

Hun gør samtidig opmærksom på, at projektet er gratis for kommunen og helt upolitisk. Interesserede kan downloade en særlig applikation til mobiltelefonen kaldet NaturTjek.

Den viden, som de mange frivillige er med til at samle ind, bliver formidlet videre til politikere og jordejere. Det er så op til dem at gøre noget konkret for at forbedre naturens vilkår i netop deres område.

Projekt Biodiversitet Nu løber frem til år 2020 og er blevet til gennem en bevilling på 13 millioner kroner fra Aage V. Jensens Naturfond. I løbet af den første sæson indsamlede over 18.000 danskere i fællesskab i alt 160.243 registreringer.