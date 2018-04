Ringe: De har forsøgt gennem flere år at få en solgt og gennemført et generationsskifte i virksomheden P.I.T Hegn.

Nu er det lykkedes for stifterne af P.I.T Hegn, Palle og Lissi Ingemann, at få solgt virksomheden med domicil på Kielbergvej tæt ved motorvejen i Ringe.

I en pressemeddelelse oplyser Palle Ingemann, at virksomheden er solgt til Thomas Bentsen, der er bosiddende i Odense.

- Han havde lyst til at være selvstændig, og vi har forhandlet i de seneste otte måneder. I weekenden blev vi så enige, siger Palle Ingemann, der faktisk fortsætter i virksomheden.

Det samme gør hustruen Lissi.

- Vi indledte det her generationsskifte for seks år siden, da jeg blev ramt af stress. Men det første forsøg kuldsejlede jo, så jeg trodsede helbredet og måtte tilbage. Så jeg er selvfølgelig glad oven i hovedet, at det nu er lykkedes. Men omvendt er det også vemodigt efter så mange år, siger Palle Ingemann, der får titlen seniorkonsulent i virksomheden.

Den 1. april var det 25 år siden, at firmaet åbnede i Gudme. Det første år var der blot beskæftiget 1-2 mand, men virksomheden voksede hurtigt og flyttede til Ringe. For fem år siden overtog P.I.T Hegn så Østjysk Hegn ved Århus, og i 2015 udvidede virksomheden aktiviteterne med købet af Odense Trådvarefabrik.

I dag beskæftiger hegnsvirksomheden cirka 50 medarbejdere.

- Hovedsædet skal fortsat være her i Ringe. Det bliver der ikke ændret på, siger Palle Ingemann, der ikke ønsker at oplyse, hvor meget han har solgt virksomheden for.

Ifølge pressemeddelelsen har Thomas Bentsen gennem stillinger som adm. direktør eller salgsmarketingdirektør opnået en bred vifte af kompetencer indenfor generel ledelse, salg og projektledelse i flere forskellige brancher, hvor fokus har været på at skabe vækst og udvikle organisationer.

Af virksomheder har Thomas Bentsen arbejdet for Ivarsson A/S, Fynske Medier og Kompan Norden.