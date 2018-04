Så hvis man som langelænder får brug for at se vagtlægen efter klokken 20.30, vil man som hovedregel blive sendt til Svendborg eller Odense. Og turen skal man selv stå for:

- Vagtlægen i Rudkøbing er typisk, men bestemt ikke alle dage, bemandet i cirka 20-30 minutter hver aften efter klokken 20.30 og i weekenderne efter klokken 13.00. Her ser vagtlægen for det meste 2-4 patienter, før vedkommende tager videre til en af de andre konsultationsadresser i regionen, siger Ole Holm-Thomsen.

Når man hører ordet vagtlæge, forestiller man sig måske, at en læge "sidder vagt", hvis folk pludselig kommer til skade eller bliver syge på en måde, der ikke kræver et 112-opkald, men heller ikke kan vente til dagen efter.

Undtagelsen er mennesker, der ligger i sygeseng, typisk på plejehjem. Men det kan også være ældre i eget hjem, der er sengeliggende og ikke kan transportere sig selv.

I de tilfælde kan der blive tale om, at en læge kommer på sygebesøg i stedet, oplyser Ole Holm-Thomsen.

Men hvad hvis man er et ældre menneske uden bil og netværk, der bor i Bagenkop eller Lohals og skal transportere sig selv til Svendborg eller Odense sent om aftenen?

- Så må man tage en taxa. Og så kan man sige: Er forholdene så ikke dårligere for folk, der bor på Langeland? Og jo, det er de, men sådan er det bare. Det ville være et voldsomt spild af ressourcer, hvis vi havde en læge til at sidde fast i Rudkøbing hver aften. Det er der simpelthen for få mennesker til, siger Ole Holm-Thomsen.