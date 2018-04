Mødrerådgivningen er i spil, når politikerne i Svendborg skal finde op mod 100 millioner kroner på næste års budget. Forslaget er at reducere med 300.000 kroner årligt. Men besparelsen vil være fatal, mener leder af rådgivningen, for det vil reelt betyde lukning.

Hvis vores indsats kan hjælpe med, at bare ét barn ikke bliver anbragt uden for hjemmet, er vi pengene værd. Lone Mynster, leder af Mødrerådgivningen

- Hvis vores indsats kan hjælpe med, at bare ét barn ikke bliver anbragt uden for hjemmet, er vi pengene værd, siger hun og konstaterer, at regnestykket er enkelt, idet en anbringelse uden for hjemmet hurtigt koster op mod en million kroner årligt.

For nok skal der findes op mod 100 millioner kroner på næste års budget i Svendborg Kommune, men ifølge Lone Mynster kan det hurtigt give bagslag at spare på Mødrerådgivningen, der med en reduktion på 300.000 kroner årligt ville blive nødt til at lukke.

Spareplaner i Svendborg Økonomien i Svendborg Kommune skranter, og derfor har man besluttet, at man vil spare mellem 75 og 100 millioner kroner på næste års budget, og før sommerferien er det planen at finde de første 50 millioner kroner. Forvaltningen har lavet et sparekatalog på samlet 134 millioner kroner, mens det altså langt fra er så enormt et beløb, politikerne ender med at spare, da de i løbet af de næste uger skal plukke i katalogerne og beslutte, hvilke besparelser, der skal realiseres.Fyns Amts Avis er dykket ned i sparekataloget og effekterne af de mulige besparelser, og samtidig spørger vi løbende politikerne fra de forskellige partier, hvordan de mener, at pengene bør findes. I øjeblikket er forvaltningens sparekatalog i offentlig høring, og til maj arbejder politikerne videre med at sætte fingeren på, hvordan kommunen kan finde de mange millioner. Budgetforhandlingerne for første halvdel af politikernes spareplaner er den 23. og 24. maj. Efter sommerferien tager politikerne fat på at finde resten af besparelserne og planen er, at de sætter to streger under ved budgetforhandlingerne i september.

Og her træder Mødrerådgivningen i Svendborg til, forklarer leder af tilbuddet, Lone Mynster, der oprigtigt undrer sig over, at Mødrerådgivningen figurer på forvaltningens sparekatalog med en besparelse på 300.000 kroner ud af tilbudets budget på godt 800.000 kroner.

Faktum er bare, at nogle mødre og fædre ikke altid magter at give det, der skal til i tide: Øjenkontakt. Nærhed. Tryghed. Kærlighed.

Mødrerådgivningen tilbyder fødselsforberedelse, jordemoderkonsultation, grupper for gravide, mødrecafé og individuel terapi og parterapi, og det er gratis for forældrene og fungerer som et tilbud, som eksempelvis kommunens sundhedsplejersker kan tilbyde unge mødre og fædre under 26 år.

Lone Mynster forklarer, at Mødrerådgivningen hjælper de unge forældre med at give deres nyfødte børn en god start på livet, og at rådgivningen kan være med til at fange tilfælde, hvor moren eller faren har fået en efterfødselsreaktion i form af eksempelvis en depression, der risikerer at gå ud over barnet.

- Mange af vores forældre opdager lige pludselig, hvor hårdt det er at skulle tilsidesætte sig selv så meget. Og for nogen er det faktisk også rigtig svært at lave den nødvendige tilknytning til barnet. De opdager måske, at det ikke er ubetinget kærlighed, der opstår, i det øjeblik barnet er født.

Det kan være udslagsgivende for, om man formår at give spædbarnet det basale i form af øjenkonkakt, nærvær og kærlighed. Især hvis "man ikke selv er blevet set og mødt som barn, og man ikke selv som barn har fået tilfredsstillet sine egne behov", forklarer Lone Mynster, hvorfor terapi blandt andet er et tilbud i Mødrerådgivningen.