Uvildig rapport om Fynbus udpeger letbane-graveri, rejsekortet og afskaffelse af "Odense for en 10'er" som hovedårsager til, at millioner af passagerer har droppet Fynbus i de seneste år

Letbanegraveri i Odense, overgang til rejsekortet og afskaffelsen af billetordningen 'Odense for en 10'er' er hovedårsagerne til, at næsten to millioner passagerer har droppet Fynbus i 2016 og 2017. Det konkluderer den rapport, som Fynbus tidligere på året bestilte hos den uvildige rådgivnings- og analysevirksomhed Via Trafik, og som Fyens.dk har læst. Årligt passagertal 2016-2017 Passagertallene i de fynske kommuner og Region Syddanmark i 2016-2017 og ændringen i tal og procent:

Assens: 335.000 - 344.677 (+ 9.677 = 2,9%) )

Faaborg-Midtfyn: 381.000 - 366.345 (- 14.655 = -3,8%)

Kerteminde: 195.000 - 166.582 (-28.418 = - 14,6%)

Langeland: 307.000 - 281.565 (-25.435 = -8,3%)

Middelfart: 178.000 - 165.507 (-12.493 = -7%)

Nordfyn: 360.000 - 347.168 (-12.832 = - 3,6%)

Nyborg: 331.000 - 313.199 (-17.801 = -5,4%)

Odense: 7.556.000 - 6,841.305 (-714.000 = - 9,5%)

Svendborg: 899.000 - 856.809 (- 42.191 = - 4,7%)

Regionen: 6.994.000 - 5.853.439 (-1.140.561 = -16,3%)

Hovedtal: 17.536.000 - 15.536 (-1.999.404 = -11,4%) Passagertallene i de fynske kommuner og Region Syddanmark i 2016-2017 og ændringen i tal og procent: Rapporten blev blandt andet bestilt, fordi Odense Kommune stillede spørgsmålstegn ved, om ledelsen i Fynbus havde hold i de tal og årsager til styrtblødningen, som den fremlagde. Tvivlen blev sået og forstærket, da samme ledelse for et par måneder siden måtte krybe til korset og indrømme en regnefejl, som havde udløst en sparerunde og en hidsig debat mellem Odense og landkommunerne, som ikke ville betale for besparelser, der var groet og gravet i storbyens have. “ Vi har mistet to millioner passagerer på to år - det er der primært tre årsager til, men jeg synes ikke, vi skal bruge energien på at slå hinanden oven i hovedet. Tværtimod har vi en fælles interesse i at få sikret, at Fyn fortsat er bundet ordentligt sammen. Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns Kommune og formand for Fynbus-bestyrelsen

7000 færre på hverdage i Odense

Sparerunden kunne afblæses, da regnefejlen til en værdi af fem millioner kom for en dag, men det kan styrtdykket i passagertallene ikke, og her understøtter analysen fra Via Trafik de årsager, som Fynbus-ledelsen har rullet ud. Rapporten, der analyserer udviklingen i Fynbus fra 2014 til og med 2017, blev forelagt for bestyrelsen i går og viser, at 1,85 millioner af de små to millioner passagerer, der er faldet fra i de seneste to år, er sket på buslinjerne i Odense Kommune og på de regionale ruter. I Odense er knap 715.000 passagerer forsvundet og på de regionale ruter, som Region Syddanmark har ansvar for, er 1,14 millioner passagerer blevet væk. Sætter man luppen for Odense, afdækker tallene, at der på en hverdag i 2017 steg cirka 7000 færre passagerer på bussen i Odense end på en hverdag i 2015. Men hvor meget der skyldes letbanegraveri, overgang til rejsekort og afskaffelse af 'Odense for en 10'er' giver rapporten ikke noget fordelingstal på, og Fynbus-formand Morten Andersen mener ikke, man kommer nærmere årsag og sammenhæng end rapporten. - Rapporten viser det, der hele tiden har været sagt, og tættere på sandheden kommer vi ikke. Vi har mistet to millioner passagerer på to år - det er der primært tre årsager til, men jeg synes ikke, vi skal bruge energien på at slå hinanden oven i hovedet. Tværtimod har vi en fælles interesse i at få sikret, at Fyn fortsat er bundet ordentligt sammen, siger Morten Andersen til Fyens.dk.

Kurve flader ud

Formanden priser sig lykkelig for, at Fynbus ikke står i den sparerunde, som i januar truede med at gøre det mere eller mindre af med de to regionale ruter 110 og 920. - Jeg frygtede, at den ville have sat gang i en lavine af passager-tilbagegang, medgiver han, som synes, at de fynske kommuner og regionen nu skal pakke skærmydslerne endegyldigt væk og se fremad. For selv om letbanearbejdet stadig udfordrer busserne og rejsetiden, så tror og håber Morten Andersen, at den værste styrtblødning af passagerer er overstået. - De seneste trafiktal, jeg har fået, viser, at kurven flader ud i 2018. Rejsekortet er tæt på fuldt implementeret, og den kraftige ændring af billetordningen i Odense har også fundet sit leje. Letbanearbejdet er ikke på retur, men vi taber ikke fortsat passagerer, og udfordringen med letbanen vil være der, til det første letbanetog kører. Men Fynbus har også en opgave i at sørge for, at letbanen bliver en succes - ikke for letbanens skyld, men for borgernes. Det er en kæmpe opgave at få lagt et nyt busnet, der kan servicere og bakke op om letbanen, fastslår den nordfynske formand.

Livsnerven