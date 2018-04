Både kræftramte og andre interesserede kan deltage, når Kræftens Bekæmpelse klæder kræftberørte på ved en inspirationsaften på Ringe Bibliotek.

Ringe: Det er tre stærke kvinder, der stiller sig op for at give deres besyv med, når temaet kræft tages under kærlig behandling på Ringe Bibliotek. Her vil terapeut Kirtsten G. Pedersen, advokat Magdalena Hochnowska og kosmetolog Lene Thornfeldt berette om hver deres berøring med den ubehagelige sygdom, som de har et indgående kendskab til.

Den rette puls

Kirsten G. Pedersen er fysioterapeut og lymfødemterapeut med mange års erfaring i træning af kræftramte. Hun vil blandt andet komme ind på vejrtrækning og lymfødem og gennemgå forskellige behandlingsformer og giver også mulighed for, at man kan afprøve NADA, der afhjælper angst og søvnløshed.

Den sidste vilje

Magdalena Hochnowska er advokat og har mærket på sin egen krop, hvordan det er at stå uden et testamente, da hun fik en kræftdiagnose i januar sidste år. - Inden for en uge fik jeg sammen med min samlever, som jeg har to børn med, udfærdiget et testamente midt i en periode, hvor vi ikke havde ro i sindet. Når jeg læser det testamente i dag, kan jeg godt se, at det ikke var særlig grundigt gennemarbejdet, siger hun. Men advokaten blev helbredt og har lært af situationen, og ved inspirationsmødet vil hun gennemgå de punkter, der er vigtige at have på plads, hvis den værste situation skulle indtræffe.

Det attraktive look