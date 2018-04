Under uddannelsen som salgsassistent er Sofie Lillebro Hansen nået til sin sidste fagprøve, som hun vil gennemføre med et kreativt tilsnit i den boghandel, hvor hun er elev.

Hun har valgt at fokusere på det kreative område, hvor hun gerne vil inspirere til, at især børn kan tegne og forme bedre ved hjælp af forskellige teknikker.

Og en ekstra inspiration for de yngste kunder til at gå i gang med den kreative proces kan komme gennem det ekstra tiltag, hun har udtænkt sig i den periode, hendes kampagne kører.

- De første 60 børn kan få lov at dekorere et stofdyr helt gratis og tage det med hjem, siger hun.

Men ikke nok med det. Den 22-årige salgselev har planlagt en konkurrence med flere præmier.

- I min fagprøve har jeg gjort en del ud af bogstavfigurer, for det synes jeg, der mangler, og dem kan man selv lave med Silk Clay og Foam Clay. Det er noget, der er ved at blive udbredt, men der er mange, der ikke kender det særlig godt endnu, og derfor vil jeg gerne slå et slag for det, siger hun med en forhåbning om, at børnene på den måde bliver mere inspireret til at kaste sig over stavningen.

- Jeg har planlagt en stavekonkurrence, hvor børnene skal rundt på en bogstavjagt og finde de bogstaver, jeg har dekoreret, og så skal de stave til et ord, og så er de med i en konkurrence, hvor jeg trækker tre vindere, der hver kan vinde en bog fra forretningen, siger Sofie Lillebro Hansen og fortæller, at kampagnen løber fra 18. til 26. april.

Senere venter en sidste eksamen på handelsskolen, inden hun til sommer kan kalde sig salgsassistent med profilen, boghandel.

- Bagefter vil jeg gerne fortsætte i en boghandel. Det er både det kreative og bøgerne, jeg er interesseret i, men jeg er tilfreds, bare jeg kan hjælpe en kunde med at finde bogen til en gave, til dem selv, eller bare til at købe noget lim, siger Sofie Lillebro Hansen med et smil.