To år før Subhash Suri kan fejre 50 års jubilæum som fysioterapeut i Danmark, har han valgt at gå på pension.

- Jeg er meget glad for, at de vil fortsætte forretningen med deres fysioterapi, og det føles alligevel rart at kunne stoppe, mens jeg selv kan tage beslutningen, siger han med et stort smil.

Jeg har før været til en instruktionstime i golf, men jeg syntes dengang, at det var et meget langsomt spil i forhold til tennis, men nu får jeg jo lidt bedre tid til det Subhash Suri

Han har modtaget en masse blomster, gaver og lykønskninger i Klinikhuset i Ringe, hvor der 6. april er reception til ære for ham selv, og de to fysioterapeuter, Lene Groth Hansen og Ulla Dolleris Storm Winding, der i fællesskab har overtaget hans klinik.

Ringe: - Det føles ikke rart at sige farvel til sine patienter, når man har haft dem i så mange år, men jeg er fyldt 70, så nu er det blevet tid til, at jeg skal finde på nogle andre aktiviteter, siger Subhash Suri, der har været selvstændig fysioterapeut i Ringe siden 1979.

Men den indiskfødte fysioterapeut har ikke tænkt sig at læne sig tilbage i sit otium.

- Jeg elsker at spille tennis, og jeg har familie i Indien og Australien, som jeg også skal besøge noget mere, og så håber jeg, at jeg kan lære at spille lidt golf. Det er vel aldrig for sent, siger Subhash Suri og fortæller, at han allerede har forsøgt sig med den sport.

- Jeg har før været til en instruktionstime i golf, men jeg syntes dengang, at det var et meget langsomt spil i forhold til tennis, men nu får jeg jo lidt bedre tid til det, siger han med et lille grin, mens han præsenterer sin ansatte, Birgit Jørgensen, der rent arbejdsmæssigt har valgt at gøre sin chef følgeskab.

- Jeg har været sekretær hos Suri i 36 år, og jeg kan faktisk huske alle patienterne gennem årene. Det har heller ikke været nemt at stoppe for mig, men jeg føler, at det er rigtigt at gøre det samtidig med Suri, siger hun, inden hun får den sidste kommentar med fra den pensionerede fysioterapeut.

- Ja, efter alle de år har hun været mere sammen med mig end med sin mand, siger Subhash Suri med en smittende latter.