Hvis lockouten bliver en realitet, vil de afdøde ikke kunne blive kremeret. På Odense Krematorium håber man at kunne klare sig på et nødberedskab.

Hvis en storkonflikt og en medfølgende lockout bliver en realitet, betyder det at der vil blive lukket og slukket i Odense Krematoriums to ovne. Med mindre det bliver muligt at iværksætte et nødberedskab.

- Derfor har vi søgt nødberedskab i krematoriet, siger Karina Behrens, funktionsleder i Kirkegårdskapellet og Odense Krematorium, som er kommunalt ejet.

Det er gennem forhandlinger med krematørernes fagforbund, at Odense Krematorium har søgt om at få etableret et nødberedskab. Hvis ansøgningen godkendes, betyder det, at to af krematoriets fire ansatte kan få lov til at arbejde videre under lockouten, hvis den træder i kraft.

- Det betyder, at vi som minimum vil kunne køre med én ovn og kremere fem kister om dagen, så det ikke går helt i stå. Det handler også om at vi vil kunne hjælpe bedemændene med at komme af med kister, for det vil også kunne blive et problem på et tidspunkt, fortæller Karina Behrens.