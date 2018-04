Indsigt

Overlæge på afdeling for Klinisk Patalogi på Odense Universitetshospital, Niels Marcussen, fortæller, hvad OUH vil gøre, hvis lockouten forhindrer hospitalet i at sende de afdøde til krematoriet.

Hvis personalet på Odense Krematorium bliver lockoutet, kan krematoriet ikke foretage kremeringer. Hvordan vil det påvirke OUH, hvis hospitalet ikke kan komme af med de afdøde?

- Vi har en betydelig reservekapacitet, og vi har forskellige lokaler til rådighed. Vi har også mulighed for at snakke med vores kolleger på Retsmedicinsk Institut, som har en del pladser til afdøde. Så der er mulighed for at holde et godt stykke tid. Jeg tror ikke, vi ville være bekymret de første 14 dage i forhold til plads. Det er klart, at hvis vi i længere tid ikke kan komme af med de afdøde, så skal vi til at finde på andre løsninger.

Har OUH et nødberedskab, hvis det skulle ske, at hospitalet ikke kan komme af med de afdøde?

- Vi har som sagt en betydelig reservekapacitet, men vi har ikke noget decideret nødberedskab i forhold til, hvad der skal ske, hvis det varer længere end 14 dage. Men hvis det skulle ske, bliver man vel også nødt til at åbne op for, at krematoriet kan arbejde på et eller andet niveau, så man kan kremere de afdøde.

Alternativet er, at vi kan tale med de andre sygehuse i regionen, og så må vi se, om de har kapacitet. Men jeg ville være ked af at skulle flytte alt for mange afdøde rundt i regionen, og der er også nogle etiske spørgsmål omkring det.

Hvilke etiske spørgsmål synes du, problemet rejser?

- Jeg tænker på de pårørende til de afdøde, som ikke kan få deres afdøde bisat. Så det synes jeg, at nogen bør forholde sig til, og så må man give en eller anden form for dispensation.