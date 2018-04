Nr. Lyndelse-Nr. Søby: Hvert år i april arrangerer Danmarks Naturfredningsforening affaldsindsamlinger, hvor tusindvis af danskere stiller op med skraldesække og samler op, hvad andre har smidt fra sig i naturen, og i den forbindelse har Lokalrådet for Nr. Lyndelse-Nr. Søby i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune planlagt en indsamlingsdag i kommunens nordlige område.

“ Jeg kan huske, der var én, der fandt 100 poser med hundelort første år. Det blev hun så rasende over, at hun skrev et læserbrev Karen Kiel Brandt.

Lokalrådets kasserer, Karen Kiel Brandt, har været med til indsamlingen, siden lokalrådet begyndte at tage del i aktiviteten for seks år siden.

- Det første år, var der 30, der deltog, men så blev vi færre og har holdt et par års pause. Men vi tog det op igen sidste år, hvor vi var 15, og i år håber vi, at der er flere, der vil melde sig til, for der ligger mange coladåser og poser med hundelort langs stisystemer i vores områder, og jeg kan huske, der var én, der fandt 100 poser med hundelort første år. Det blev hun så rasende over, at hun skrev et læserbrev, siger Karen Kiel Brandt.

Affaldsindsamlingen finder sted søndag 22. april fra kl. 10-12. Der kan mødes ind ved Brugsen i Nr. Lyndelse eller Den gamle brugs i Nr. Søby, og efterfølgende er lokalrådet vært ved en let frokost i Varmestuen, Røjlevej 6 B, Nr. Søby.