Fyns Politi ophævede mandag eftermiddag visitationszonen i 'Vollsmosefirkanten'. Politiet har gennemført i alt 67 visitationer og sigtet én person for overtrædelse af knivloven.

Fyns Politi indførte for to uger siden en visitationszone i Vollsmose efter et knivstikkeri og en skudepisode med skarpe våben i bydelen.

En visitationszone giver politiet mulighed for at kropsvisitere alle, der færdes i zonen, uden at der er en konkret mistanke mod dem. Det gælder også ransagning af biler.

Men nu er visitationszonen ophævet, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Natten til søndag den 1. april blev en ung mand stukket i ryggen med en kniv, og han blev bagefter indlagt på Odense Universitetshospital. Samme aften var der skyderi omkring Bøgetorvet. Der blev i hvert fald fundet flere patronhylstre, som tyder på et skyderi, men ingen blev ramt og såret.

Efter disse episoder besluttede politiet at indføre en visitationszone i området.

Der blev gennemført 67 visitationer i perioden efter, og det har medført sigtelse af blandt andet en person for overtrædelse af knivloven.

Visitationszonen blev ophævet før tid, fordi de gennemførte visitationer har givet det ønskede resultatet. Der har heller ikke været yderligere alvorlige hændelser som følge af konflikten.

Politiet vil dog fortsat have fuldt efterforskningsmæssigt fokus på konflikten.

Fyns Politi oplyste dengang, at konflikten ikke var banderelateret, men i stedet skyldes familie- og personrelaterede stridigheder.