Debat: Et vindue til verden

Læserbrev: Samme dag som FAA bragte en oversigt over forslag til besparelser på Kulturområdet i Svendborg Kommune holdt FilmFyn sin årlige generalforsamling. På generalforsamlingen blev der gjort rede for det seneste års aktiviteter og de kommende projekter. Det gav ikke den store debat - det er måske også svært at være uenig i en succes.

I løbet af de 15 år FilmFyn har arbejdet med at støtte filmoptagelser på især Sydfyn og øerne er der investeret 121 mio. kr. I samme periode har erhvervsliv og turisme haft indtægter på en kvart mia. kr. på filmfolkenes aktiviteter. I 2017 blev der giver støtte til fem spillefilmprojekter, fire fiktionsserier og to dokumentarprojekter, der alle i større eller mindre grad havde Fyn som base. Det skaber ca. 50 helårsarbejdspladser hvert eneste år på Fyn indenfor et mangfoldigt område, naturligvis flest i filmbranchen, men også håndværk, catering, turisme mm. nyder godt af de investerede penge.

Hver investeret million kr. i filmbranchen kaster knap fem arbejdspladser af sig, så FilmFyn er meget mere end et kulturelt udkigstårn, det er mindst ligeså meget et erhvervspolitisk tiltag, der har alle muligheder for at udvikle sig positivt fortsat. I en rapport fra Seismonaut, der kan læses på hjemmesiden: www.filmfyn.dk, peges der bl.a. på, at etablering af en Filmby Fyn vil kunne øge omsætningen med yderligere 100 mio. kr. på årsbasis. Det vil samtidig bidrage til at styrke etableringen og konsolideringen af mange af de små filmselskaber og -arbejdspladser, da det giver arbejde året rundt til filmfolket.

Det er derfor helt afgørende, at vi på sigt får alle fynske kommuner med ind i samarbejdet som fuldgyldige medlemmer. Det arbejder vi i bestyrelsen for, så vi kan sikre midler til de 10-12 film, der årligt må siges nej til, selvom de fuldt ud lever op til kriterierne for at få støtte fra filmfonden. Udspillet til et kommende medieforlig kan i den sammenhæng være en løftestang, der giver yderligere midler til de to regionale filmfonde i Aarhus og FilmFyn, ligesom vi på Fyn naturligvis gerne stiller lokaler og hjælp til rådighed, hvis et kontor til bearbejdelse af tilskuddene skal etableres.

Udover de mange positive resultater på det økonomiske område bidrager FilmFyn naturligvis også til øget opmærksomhed, det er godt nok ikke hverdagskost, at en film produceret på Langeland løber med Oscar-prisen, men jævnligt bidrager fynske produktioner på festivaller med opmærksomhed og positiv omtale. Samtidig arbejder vi i bestyrelsen benhårdt på at konsolidere branchen ved at skabe uddannelser og nye faciliteter i et tæt samvirke med etablerede virksomheder på området.

Uddannelsen 18Frames i Faaborg har for kort tid siden haft succes med et par roste produktioner og er med til at udvikle nye talenter til området. Edit24 - mobiloptagelser for folkeskolens mellemtrin har i fredags haft gallafest for mange fynske skoleelever i Svendborg og flere svendborggensere har lavet en tradition ud af at deltage i den årlige Svend-fest, der med mange positive medieomtaler giver en god markedsføring af Svendborg.

Så på stort set alle parametre kan det initiativ, der i begyndelsen af dette årtusinde så dagens lys i forbindelse med Mål2-midlerne, betegnes som en succes. Med det styrkede tvær-kommunale samarbejde på Fyn vil de 10 kommuner med det nuværende bidrag pr. indbygger kunne hæve investeringerne til knap 20 mio. kr. årligt og dermed generere endnu flere solide successer på lærredet. Ikke blot til glæde og adspredelse, men så sandelig også til udvikling og nytænkning i medie- og turismebranchen.

Så tanken om, at Svendborg Kommune kunne finde på, at smide et "guldæg", vi selv har banet vejen for og som hvert år bidrager positivt til den økonomiske omsætning på Fyn, må skyndsomst lægges i graven og ikke hives frem igen, selvom økonomien trykker, for det vil blot være at save i den gren, vi selv sidder på.