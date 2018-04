Mesinge: Tre mænd forsøgte at begå butikstyveri i Min Købmand på Mesinge Bygade tidligt lørdag aften.

De unge mænd gik rundt inde i butikken i et stykke tid, og da de kom uden for butikken, begyndte de at tømme lommerne for hundegodbidder. Udover godbidderne havde de unge mænd også taget nogle bakker med jordbær, der stod foran butikken.

En anden kunde opdagede tyveriet og kommenterede, at de ikke havde betalt for varerne. Efter et højlydt skænderi med kunden, der påtalte tyveriet, var tyvene tæt på at køre kunden ned i sit forsøg på at slippe væk.

- Vores kassemedarbejder bliver opmærksom på skænderiet, fordi det sker lige ude foran døren og kommer så ud på lageret og fortæller mig, at jeg skal tage billeder af bilen på overvågningen, fortæller Liva Osther, der er souschef i butikken.

Ifølge døgnrapport fra Fyns Politi blev køretøjet efterfølgende fundet og standset.

Min Købmand har endnu ikke fået en opgørelse over, hvor mange penge der blev stjålet for. (Søe)