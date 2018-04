Faaborg-Midtfyn: Som et nyt forsøg vil Arbejdsmarkedsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune rykke udvalgsmøderne ud på virksomheder i kommunen. Det sker fra og med mødet onsdag 18. april.

- Vi vil tættere på virksomhederne og deres udfordringer, siger udvalgsformand Jos Bisschop (S) i en pressemeddelelse. Normalt foregår politiske udvalgsmøder på rådhuset eller andre kommunale bygninger. Men Arbejdsmarkedsudvalget vil altså i den kommende tid forsøge sig med at afvikle de månedlige udvalgsmøder på virksomheder rundt om i kommunen.

På premieredagen lægger Eldan Recycling, som laver maskiner til genindvinding, i Faaborg lokaler til udvalgsmødet.

Jos Bisschop forklarer, at det nye forsøg bunder i et ønske om at styrke båndene mellem erhvervslivet og politikerne.

- Vi vil fra politisk side gerne tættere på vores lokale erhvervsliv, og vores forhåbning er, at vi vil få en endnu bedre forståelse for de udfordringer, virksomhederne står over for. Samtidig vil det forhåbentlig også styrke vores samarbejde med virksomhederne i forhold til vores beskæftigelsesindsats. Vi har et stort fokus på at kunne tilbyde vore ledige at komme ud på en arbejdsplads i småjob eller fleksjob, og det kræver et tæt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, siger han i pressemeddelelsen.