- Antalsmæssigt er det fodbold og ridning, der går baglæns. Jeg tør ikke helt svare for, om der er en særlig signifikans i Odense Kommune. Men hvis der er en rideklub, der lukker på grund af de nye regler om opstaldning af heste, så kan det komme til at fylde ret meget i statistikken, siger han.

Anderledes ser det dog ud i Danmarks tredjestørste by: I Odense Kommune har foreningerne nemlig lidt et medlemstab på lige knap 1700 medlemmer fra 2016 til 2017. Det betyder, at der i dag er 66.309 medlemmer i kommunens 351 foreninger.

På landsplan ser det godt ud for de danske idrætsforeninger. I løbet af det seneste år har foreningerne oplevet en fremgang på lige over 9000 unikke medlemmer.

Til gengæld peger Hans Sørensen på, at foreningerne har svært ved at holde på de 25 til 60-årige. Flere i den aldersgruppe skifter nemlig foreningsidrætten ud med landevejen og skoven.

Og selv om medlemstallene fra DGI og Danmarks Idrætsforbund viser, at det er en landsdækkende tendens, er det særligt på det område, man bør gøre en indsats i Odense, mener Hans Sørensen.

- Det handler helt grundlæggende om, hvordan man kan leve et familieliv og et aktivt erhvervsliv og også være idrætsaktiv samtidig. Det er der nok mange, der er. Men der er også rigtig mange, der ikke er det i foreningerne, fortæller han og fortsætter:

- Så der handler det om, hvordan vi får lavet nogle mere begavede træningstilbud, der gør det nemt for den aldersgruppe at dyrke idræt, når de som forældre alligevel er i den zone, hvor de henter og bringer deres børn til aktiviteter i foreningerne. Der tænker jeg, at vi har en indsats at gøre som foreninger og idrætsorganisationer. Og meget gerne sammen med kommuner og andre, siger han.

De nyeste tal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund viser, at de to organisationer tilsammen har 2.230.856 medlemmer på landsplan fordelt på 11.479 foreninger.