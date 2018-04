På trods af den stigende konkurrence fra madleverings-firmaet Wolt oplever Just Eat stadig stigende vækst i bestillingerne. Odenseanerne er helt vilde med take away fremgår det af nye tal.

Odenseanerne bestiller i stigende grad mad med telefonen, og får den leveret til døren. Det viser tal fra Just Eat, der er en app til mobiltelefoner og tablets, hvor folk kan vælge mellem en række restauranter, bestille mad og få den leveret.

I 2017 bestilte folk, der bor i postnumre i Odense, således mad for 46 millioner kroner via Just Eat-appen hos en række restauranter i byen. Tallet for 2016 var 41 millioner kroner, så det betyder en vækst på 12 procent.

Tallene glæder Carsten Boldt, der er administrerende direktør i Just Eat.

- Vi oplever, at odenseanerne har taget take away til sig, og at det både er blevet en del af hverdagen, og når man vil have en ekstraordinær madoplevelse. Vi mærker en stigende interesse for at bestille mad på vores platform, og det forventer vi fortsætter, siger han.

Den forudsigelse understøttes af tallene for 2018. Første kvartal viser en vækst på 18 procent hos Just Eat, hvor folk bestilte mad via appen for 18 millioner kroner i første kvartal af 2018, mens tallet for første kvartal i 2017 kun var 11 millioner kroner.

Billedet er i øvrigt det samme i hele Region Syddanmark, hvor Just Eat sendte bestillinger af sted for godt 200 millioner kroner i hele regionen.