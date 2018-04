Avisen om direktørlønninger: Åbenhed er bedst af alt

Åbenhed er godt. Hvis man er åben og oprigtig, vinder man andre menneskers tillid. Hvis man omvendt er tilknappet, tillukket og karrig med at dele ud af oplysninger om sig selv, risikerer man, at andre mennesker ikke stoler på én. At de er på vagt over for én. At de ser med skepsis og mistænksomhed på alt, hvad man gør.

Det gælder for mennesker. Og det gælder for organisationer, politiske partier, virksomheder og nærmest alle andre instanser og funktioner. Hvis man er åben, vinder man tillid. Hvis man er lukket, mister man tillid.

“ De selskaber, som gerne vil nyde deres kunders, forbrugeres eller aktionærers tillid, skal være mere åbne. For åbenhed er bedst af alt.

Derfor er det godt, som man kunne læse i gårsdagens avis, at en række forsyningsselskaber langt om længe er nået frem til, at man fremover vil være mere åben om sine direktørers lønvilkår end hidtil.

Det er en klog beslutning af forsyningsselskaberne. Og en nødvendig beslutning. For sagen er, at branchen helt berettiget har været under angreb, fordi man i en række tilfælde har været mere end nærig med at afgive informationer, som forbrugerne, kunderne og det øvrige omgivende samfund har haft en legitim interesse i.

Bedst kendt er sagen om den daværende direktør for Ewii, Knud Steen Larsen, som blev tvunget til at fratræde efter en række stærkt angribelige dispositioner i selskabet, herunder en sammenblanding af sine egne og selskabets interesser, men som alligevel fik et gyldent håndtryk på over 20 millioner kroner med sig, da han forlod selskabet. Det førte helt forståeligt til en langvarig og hård kritik af bl.a. Ewiis bestyrelse og til tusindvis af vrede indlæg i aviser og på sociale medier, ikke mindst fra de el-forbrugere, der havde været med til at betale for festen. Ewii fik mange, lange og grimme ridser i lakken ved dén lejlighed.

Det havde man formentlig kunnet undgå, hvis man fra begyndelsen havde været mere åben, mere oprigtig og mere ærlig over for sine medarbejdere, sine kunder og resten af offentligheden. Hvis selskabets repræsentantskab havde fået indsigt i Knud Steen Larsens umådeligt generøse ansættelsesvilkår, havde tingene formodentlig udviklet sig anderledes.

Interesseorganisationen Dansk Energis Ejerforbrugerforum opfordrede sidste år medlemmerne til at lægge lønninger og vederlag for både direktører og bestyrelsesmedlemmer offentligt frem, og det er på denne baggrund, at Ewii og andre forsyningsselskaber nu har besluttet at indføre mere åbenhed. Det er ærgerligt, at selskaberne ikke af sig selv er nået frem til denne pointe, men det er som sagt klogt at åbne sig mod omverdenen, for gennemsigtighed bør være normen i denne type af selskaber.

Det betyder selvsagt ikke, at alle selskaber altid til alle tider skal oplyse alt til alle. Det betyder, at de selskaber, som gerne vil nyde deres kunders, forbrugeres eller aktionærers tillid, skal være mere åbne. For åbenhed er bedst af alt.