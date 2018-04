Nu er det kommet frem, at de såkaldte Syrienkrigere og Irakkrigere, der har kæmpet for terrorbevægelser som Islamisk Stat, har fået penge af den offentlige danske kasse, der har stået pivåben i form af bistandshjælp, kontanthjælp eller måske endda understøttelse. Der er jo mange kasser, hvis man kender systemet.

Hvordan det kan gå til, er ubegribeligt, for den almindelige dansker bliver kontrolleret i alle ender og kanter, men det er muligt, at disse såkaldte krigere af tvivlsom herkomst har fået særbehandling.

Hvordan har de i det hele taget kunne rejse ud af landet? Skal de ikke stå til rådighed som alle andre? Eller der er måske tale om både ulovlig udrejse samt ulovlig indrejse, hjem til sikre Danmark, nu hvor jorden begynder at brænde under dem, nu hvor de kunne risikere at skulle stå til regnskab for deres forbrydelser.

Udvis dem dog til retsforfølgelse i Syrien eller Irak eller hvor de har begået deres ugerninger.

For øvrigt har jeg aldrig forstået, hvorfor diverse medier bruger betegnelsen "krigere" om dem. Det er et synonym, de slet ikke har fortjent. Tværtimod er der tale om en flok landsforrædere og feje kujoner, der kun kan slå uskyldige kvinder og børn ihjel, skyde mod ubevæbnede befolkninger samt dræbe fanger med bagbundne hænder og ellers gemme sig blandt civile.

Så kære medier, kald dem dog det, de er: en flok feje krystere og psykopatiske lystmordere.

Men det ender jo nok med, at de i det åh så humanitære Danmark bliver tilkendt både psykologhjælp, får erstatning på lige fod med de danske soldater, som kæmpede de samme steder for at forsvare den frie verdens interesser, og førtidspension skal de da også have. Ironi kan forekomme.