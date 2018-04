Debat: Pas på de udsatte i spareplaner

Læserbrev: Jeg sad ligesom mange andre onsdag og gennemlæste det omfattende sparekatalog, også kendt som finansieringkataloget. Så mange bekymrende forslag på børne-, unge- og social- og sundhedsområdet, at selv den mest trætte politiker i disse udvalg må kunne se det. Men mon dog ikke vi på et senere tidspunkt skal se en frygtelig gavmild socialdemokrat springe ud som en anden Santa Claus og meddele, at man har har kæmpet for velfærden og nu fundet midler til at bevare.... (Indsæt selv forslag).

Enhedslisten opfordrer til, at man i denne tid bliver nysgerrig på vores budgetforslag og ikke lader sig forblænde af "velfærdsjulegaver" på bekostning af øvrige besparelser på vores børn og svageste.

Jeg har min daglige gang i ældreplejen og ved derfor, at der her er massive kræfter i form af pårørende netværk, fagforeninger, støtteforeninger mm., der bakker op og råber alarm. For selvfølgelig skal der ikke skæres yderligere i grundnormeringen. De samme kræfter er at finde, når man taler om børn, her står vi sammen som forældre, pædagoger mm, her er vi stærke!

Men når det kommer til de udsatte og sårbare, så er det så uendeligt nemt at skære ned og pille fra hinanden hos en borgergruppe, der ikke har et stærkt pårørende-netværk, en samlet faggruppe med dertilhørende fagforening eller et stort frivilligt netværk.

Her kan man uden de store indsigelser lukke støttecentre, som er de steder, hvor sårbare og udsatte mennesker henter deres støtte og tryghed, hvor de oplever samhørighed.

Her overvejer man at nedlægge gadesygeplejerske-funktionen, uden de store protester, fordi de folk, der har brug for gadesygeplejersken ikke har ressourcer til at protestere.

Her må jeg simpelthen påpege et selvmål af dimensioner. Det arbejde en gadesygeplejerske udfører heriblandt psykisk støtte og sårbehandling, er ofte den eneste behandling disse borgere får. At stoppe den behandling vil være som at klippe et hul i kommunens lomme, for ud over det etiske og menneskelige aspekt i dette, vil vi også se flere udsatte indlagt i psykiatrisk regi samt på sygehuset med diverse ben sår, kredsløbsforstyrrelser etc.