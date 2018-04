Martofte: To stole af designeren Børge Mogensen blev i løbet af de sidste to uger stjålet fra et sommerhus på Dunhammeren i Martofte.

Tyvene brød en terrassedør op for at stikke af sted med de to lysebrune stole i designet "Den Spanske Stol."

Stolene står til en værdi på 22-27.000 kroner per styk. (søe)