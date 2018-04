Svendborg: En mikropark er poppet op ved busterminalen i Svendborg som led i kvarterløftprojektet "Liv i min by", og nu er det på tide at få gjort parken forårsklar.

Til det formål lyder der en opfordring til alle haveglade mennesker om at komme og give et par frivillige hænder iført havehandsker med på onsdag 18. april.

Fra klokken 15 til 17 er der lidt af hvert at rive i for grønne fingre, der har lyst til at bidrage til at gøre Svendborg lidt skønnere.

Har man spørgsmål, kan man kontakte Helle på 61 35 01 69 eller Charlotte 50 90 75 68. (jurb)