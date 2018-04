Forskere fra Aarhus Universitet (AU) vil finde den bedste måde at lede vand i små vandløb væk fra markerne og samtidig sikre et godt vandmiljø. Assens Kommune er initiativtager til projektet og samarbejder med AU, Orbicon og HedeDanmark om et 4-årigt forskningsprojekt.

Vandløb i Assens Kommune vil blive fulgt tæt i de kommende år. Promilleafgiftsfonden for Landbrug har netop givet tilsagn om støtte til et nyt forskningsprojekt med en samlet økonomi på syv millioner kroner. - Projektet er banebrydende, fordi det vil skaffe databaseret viden om forskellige grødeskæringsmetoders virkning på både evnen til at lede vand bort og miljøtilstanden i små vandløb. En viden, som myndigheder og landbruget har efterspurgt i mange år, fortæller Assens Kommune i en pressemeddelelse.

Små vandløbs rolle

Små vandløb udgør cirka 75 procent af alle danske vandløb, og grødeskæring spiller en meget vigtig rolle for både afvanding af landbrugsarealer og for vandløbenes økologiske tilstand. Forsøgene omfatter blandt andet forskellige metoder og tidspunkter for grødeskæring. Målet er at undersøge, hvordan vandet bedst bliver ledt væk fra omgivende landbrugsarealer på en måde, så også vandløbets samlede miljøtilstand kan forbedres.

Efterspurgt viden