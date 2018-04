Claus Juhl, formand for Forenklingudvalget for Erhvervsfremme, fortæller, at det er lige så godt at placere den lokale erhvervsfremme ude i fem erhvervshuse fremfor i Udvikling Assens med kommunal hjælp. Dermed ser han ikke umiddelbart ud til at lytte til både borgmester Søren Steen Andersen (V) og direktør for Udvikling Assens, Kristine Lawaetz Lyngbo, der har advaret om det.

Assens: - Den helt, helt forkerte vej at gå. Sådan lød en advarende, løftet pegefinger fra borgmester Søren Steen Andersen (V) forleden i Fyens Stiftstidende. Forenklingudvalget for Erhvervsfremme blev nedsat i juni 2017. Formålet var at udvikle en model for et nyt og bedre erhvervsfremmesystem til gavn for vækst og beskæftigelse. Forenklingsudvalget lægger i sin rapport, "Fokuseret & fremtidssikret" bl.a. op til en fælles strategi og bestyrelse for hele den decentrale indsats og etablering af fem nye erhvervshuse, der skal give vejledning til virksomhederne. Regeringen skal se nærmere på anbefalingerne. Rapporten findes på Erhvervsministeriets hjemmeside em.dk Han frygter, at det såkaldte Forenklingsudvalgs forslag i en ny rapport til et nyt erhvervsfremmesystem i Danmark vil decimere og svække erhvervsforeningen Udvikling Assens. Forenklingsudvalget lægger nemlig op til, at kommunerne skal fratages den lokale erhvervsservice. Fremfor det i Assens Kommune sker via Udvikling Assens, med økonomiske tilskud fra kommunen, der har kontakten til de lokale virksomheder, så skal opgaven i stedet placeres ude i fem erhvervshuse landet over. Formand for Forenklingudvalget for Erhvervsfremme, Claus Juhl, siger: - I dag findes der en række strukturer eller enheder. Noget ligger i regionerne, det hedder vækstforum. Det findes der ét af i hver region. Og så findes der nogle væksthuse i hver region, som er kommunale, som dækker hele regionen. Vi foreslår, at man fusionerer de to, så det er væksthusene, der kører videre, hvor de kommer til at skifte navn til et erhvervshus. Vi foreslår, de får en bestyrelse, der består af kommunalpolitikere og virksomheder, siger Claus Juhl. - Den nye bestyrelse må finde ud af, hvor mange fysiske indgange de skal have udover hovedhuset (dvs. et af de fem erhvervshuse, som f.eks. kunne være i Vejle, red.). Mht. Assens: Hvis de synes, kan de opretholde et full-flown setup i Assens. De kan også lave det som et rejsehold. Det er op til dem at beslutte, tilføjer Claus Juhl. - Udvikling Assens kan godt være der. Det skal bare finansieres et andet sted fra, siger han.

Hvad virksomhederne efterspørger

- Er det ikke bedre, at man er tæt på fremfor, at man så skal til at køre til f.eks. Vejle? - Det er slet ikke meningen, de skal køre. De skal kunne hente det på nettet. Vi siger heller ikke, Udvikling Assens skal lukke. Vi siger, at der hvor de laver erhvervsfremmeydelser, det bør indgå i en ny struktur, siger Claus Juhl. Han fortæller, at det kommer fra virksomhederne, hvad de efterspørger. I forbindelse med rapporten er der trukket på flere kanaler, forklarer Claus Juhl. Bl.a. Danmarks Iværksætter Forening, Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer og SVMdanmark (håndværksrådet) har været hørt. Virksomheder er også blevet udspurgt lokalt. - Vi foreslår, at det man laver i Assens i dag, det bliver lagt op i en digital struktur. Virksomhederne siger til os, de godt kunne tænke sig det kom op i et mere fælles system, fortæller han.

Spørg virksomhederne