Fredericia: Der er lagt an til fest midt i august, når Fredericia for alvor træder ind i rollen som studieby efter sommerferien. Uddannelsesudvalget har afsat 200.000 kroner til et fælles event og velkomstpakker, som skal give de studerende en god indgang til Fredericia.

- Vi vil gerne give de studerende en fælles velkomst til byen med et arrangement, der er fælles for alle uddannelser. Vi har netop bevilget penge til at arrangere en række tilbud for de nye studerende, så de føler sig godt modtaget, siger Pernelle Jensen (V), formand for uddannelsesudvalget.

Velkommen til stud.fredericia Uddannelsesudvalget har afsat 400.000 kroner til aktiviteter, der skal få kommende studerende til at føle sig velkomne.



200.000 kr. skal bruges til at aflønne et ambassadørkorps, der skal bestå af studerende fra 10. klasse, de forskellige ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser i Fredericia Kommune.



200.000 kr. skal bruges til en studieevent i midten af august og særlige velkomstpakker til studerende på videregående uddannelser.



Eventen skal være for alle ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Fredericia Kommune.



Ambassadørkorpset skal bidrage til at arrangere velkomstarrangementet sammen med andre studerede.

Udvalget har, udover at finde penge til velkomstevent og velkomstpakker, også fundet 200.000 kroner til at nedsætte et ambassadørkorps bestående af repræsentanter fra ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

- Vi vil også bede dem medvirke til at sammensætte velkomstpakkerne, så de bliver interessante for de nye studerende, siger Pernelle Jensen.