Gert Niemann, tidligere forstander og grundlægger af Nislevgård Efterskole, er manden, der fik ideen til maratonløb for skolens elever. Han ville gerne undersøge, om det at løbe langt kunne være med til at forbedre elevernes hukommelse og koncentration.

Nu skal I snart sende jeres 28. hold af sted til Copenhagen Marathon, så hvad har undersøgelsen vist?

- Omkring år 2000 lavede nogle forskere fra Institut for Idræt på SDU et større forskningsprojekt om emnet, hvor de brugte vores efterskole som en del af materialet. Man kunne ikke lave en entydig konklusion - men det at løbe langt forbedrer evnen til at huske og koncentrere sig - og det gør idræt i det hele taget.

Du er i fuld gang med at sende dit sjette hold af sted. Hvordan opbygger du træningen, så eleverne ikke bliver overbelastede eller skadede i forbindelse med løbet i København?

- Alle skal have mulighed for at være en del af holdet, så derfor bruger vi et halvt år på at komme i form. Vi har cirka 650 kilometers træning på landevej, og for os handler det ikke om at løbe hurtigt - vi skal gennemføre. Løb foregår på et meget primitivt plan, men man opnår en personlig fordybelse hos eleverne, som du slet ikke får i andre fag som dansk, matematik og engelsk. Løb er også en god måde til at pleje elevernes trivsel, da vi kommer så tæt på hinanden i vores fællesskab, hvor vi i flok hjælper og støtter hinanden.

Hvor mange plejer at springe fra, fordi det bliver en for stor mundfuld?

- Det sker meget sjældent. Vi oplever, at nogle af eleverne får skader, og det tager vi naturligvis hensyn til. Vi har et tæt samarbejde med Otterup Fysioterapi, som tager sig af eleverne og sikrer, at deres kroppe er i trivsel.

Hvad betyder det for en elev at gennemføre et maraton?

- Du får skabt et rigtig godt minde, og det er en vigtig læring i livet. Når du knokler for at nå et mål, så kan det faktisk godt lade sig gøre at indfrie det. En tidligere elev på holdet fik også motiveret hele sin familie til at begynde at løbe - og faren endte med at tabe 16 kilo. Eleverne løber to gange om ugen på efterskolen, men som en lille lektie skal de også løbe en tur i løbet af weekenden, når de er hjemme ved familien, så på den måde kræver det også opbakning fra mor og far.

Hvorfor er du selv optaget af løb?

- Løb har været nødvendig for menneskehedens overlevelse. Vores kroppe er bygget til at bevæge sig fremfor at sidde i en lænestol eller foran computeren, så derfor er det fedt for mig at arbejde med elever, som har mod på at være en del af et målsætningsfag som maratonløb.