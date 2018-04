Debat: Royalt besøg

Læserbrev: Svendborg skal have royalt besøg i september. Ikke mindre end Hendes Majestæt Dronning Margrethe d. II besøger vores smukke gamle by. Hele kommunen vil sikkert gøre sit ypperste, for at Svendborg Kommune præsenterer sig på bedste vis.

Dronningen skal præsenteres for mange nyskabelser siden Hendes Majestæt sidst besøgte byen. Vi kan sågar med stolthed, fremvise Verdensmestre, nemlig Det Fynske Slagtøjsakademi, der med sine dygtige musikere, ledet af de meget talentfulde brødre Jai og Mikkel Jenkov, i 2017 har formået at placere Svendborg på verdenskortet.

Det må og skal vi da prale med, og jeg er sikker på, at dette slagkraftige indslag vil underholde Dronningen. Forslaget er hermed videregivet til kommunalbestyrelsen. Det vil også glæde de fleste af Svendborgs borgere, hvis Havfrue-springvandet er tilbage på rette plads midt på torvet inden det royale besøg. Der bliver helt sikkert malet, skrubbet, skuret og pudset vinduer i hele byen inden besøget. Jeg skal nok sørge for, at min bedre halvdel har pudset vinduerne på matriklen.