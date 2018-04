Broken News

Kongeskibet i nye farver fotograferet under hemmelig sejlads i Svendborgsund, inden det i går blev overdraget til dronning Margrethe i fødselsdagsgave.

2018 vil på flere måder være et forandringens år for livet både i og uden for det danske kongehus. Også på den royal-maritime front vil der ske ændringer, der endda vil være meget synlige for det danske folk. Kongehusets egen gave til majestæten var nemlig et visuelt markant forandret kongeskib, der først skulle have været afsløret ved festblanketten i aftes i anledning af dronning Margrethes 78-års fødselsdag. Men gaven blev faktisk afsløret tidligere på dagen af en morgenkvik læser ved Svendborgs kystlinje, som indsendte et tip om et mystisk skib.

Malet ved Thurøbund

Vores maritime reporter rykkede ud til Skansen på Tåsinge. Her måtte han i den tidlige morgenstund gnide søvnen ud af øjnene en ekstra gang, da han spottede - og heldigvis nåede at fotofange - kongeskibet ud af Svendborgsund i helt ny bemaling. Ikke kongeblå, men vel nærmest skrigende signalgrøn. Kongehusets kommunikationsafdeling ville hverken be- eller afkræfte, at der skulle være tale om kongeskibet, men bad os vente med at bringe billedet til efter fødselsdagsfesten. I øvrigt oplyste man velvilligt, at bemalingen havde fundet sted i en overdækket, improviseret tørdok ved Thurøbund Spejdercenter.

Fra diesel til hybrid

Ved modtagelsen af gaven i aftes kvitterede Dronningen spontant ved at slynge en flaske uåbnet champagne hårdt mod skibssiden. Herefter lod majestæten sig trække tilbage for at hvile, meddeler hofmarskallatet. - Bemalingen skyldes kongehusets ønske om at sende et stærkt signal til folket om, at man rider med på tidens grønne, økologiske bølge. På det kommende sommertogt vil receptionsgæster om bord opleve, at alt fra champagne til petit fours er økologiske, forklarer hofmarskal Michael Ehrenreich. Den grønne farve signalerer også, at skibet har fået udskiftet de to B & W-dieselmotorer med en mere tidssvarende hybridmotor, der helt lydløst vil kunne få det snart 86 år gamle kongeskib til at øge farten fra 12 til 20 knob.

