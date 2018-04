Fredericia: Til sommer kan to skoler i Fredericia få en millionpræmie, hvis deres elevers karakterer er høje nok.

1,5 millioner kroner er på højkant for både Kirstinebjergskolen på Havepladsvej og Ullerup Bæk Skolen på Nørre Allé. De to skoler blev sidste år udvalgt blandt 120 skoler i landet af regeringen. Hvis skolerne løfter "fagligt svage" elever i dansk og matematik, giver regeringen en belønning.