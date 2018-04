Datoen for Odense HC's første semifinalekamp er på plads. Nu skal modstanderen bare findes, og torsdag kan det blive afgjort, hvem fynboerne skal slå for at nå finalen.

Håndbold: Odense HC kan gå ind til gruppespillets to sidste kampe med ro i maven, da holdet allerede er sikker på at vinde slutspillets pulje 2. Nu mangler fynboerne bare at finde ud af, hvem de skal møde i semifinalen, hvor og hvornår.

Næste kamp for Odense HC er Silkeborg-Voel hjemme i Odense Idrætshal den 21. april klokken 18.15, og i sidste kamp i slutspilsgruppen er det FC Midtjylland, der kommer til Odense den 28. april med kampstart klokken 16.

Datoen for første semifinale er nu også klar, og det bliver den 5. maj, det går løs.

Semifinalen spilles bedst af tre kampe, og Odense HC starter på hjemmebane, hvis ikke de møder København Håndbold, som endte øverst i grundspillet.

Får københavnerne bare et point mod Randers HK torsdag, skal enten Nykøbing eller Team Esbjerg en tur til Odense.

De to sidstnævnte mødes også torsdag, og vinder Esbjerg over Nykøbing og får København samtidig point mod Randers HK, så er Odense HC sikker på at få besøg af Esbjerg.