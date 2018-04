Marstal: En 23-årig mand fra Svendborg blev lørdag den 14. april stoppet af Fyns Politi på Græsvængevej klokken 19. Politiet skønnede, at manden var påvirket af spiritus og valgte derfor at anholde ham og tage ham med til sygehuset for at få foretaget en blodprøve, der senere skal fastslå mandens promille.

Den 23-årige svendborgenser havde styrthjelm på og er ikke sigtet for andre lovovertrædelser, oplyser Henrik Bjørch fra Fyns Politi i Svendborg. (rashe)