Marstal: Flere vedtægtsændringer er på dagsordenen, når Ærøexpressen afholder generalforsamling i Ærøhallen lørdag den 21. april klokken 14.30.

Aktionærerne skal blandt andet stemme om, hvorvidt de give bestyrelsen bemyndigelse til en eller flere gange at kunne udvide aktiekapitalen med 15 millioner kroner - i dag er beløbet 10 millioner kroner - da det ifølge dagsordenen er "en billigere måde at realisere projektet end at skulle optage lån andetsteds." Aktionærerne skal også stemme om, hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne skal kunne sidde i deres bestyrelsesposter i to år frem for et, og endeligt er hele bestyrelsen på valg.

Ærøexpressen Ærøexpressen er et privat rederi, der vil bygge en hybridfærge, der skal sejle mellem Marstal-Rudkøbing fra foråret 2019. Den nye færge finansieres blandt andet af penge fra Danmarks Grønne Investeringsfond (20 millioner kroner), Ringkjøbing Landbobank (20 millioner kroner) samt penge fra en aktieemission, der indbragte 7.016.000 kroner fordelt på 1246 aktionærer.Færgen vil kunne rumme cirka 200 passagerer og cirka 30 biler og får en overfartstid på 45-47 minutter.



Hele Ærøexpressens bestyrelse er på valg ved generalforsamlingen. Bestyrelsen tegnes i dag af: Christian Holm (formand), Boye Kromann (næstformand), Leif Jensen (direktør), Kristian Albertsen (kasserer), Søren Vestergaard, Bjørn Kromann og Peter Rønholt.

Men på trods af flere vedtægtsændringer og valg af bestyrelse, lader det ikke til, at generalforsamlingen bliver noget stort tilløbsstykke. Færre end 100 aktionærer - der er 1242 aktionærer i alt - er tilmeldt generalforsamlingen, og det skyldes nok, at den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 9. marts og hvor det skulle besluttes, om den nye færge skal bygges på Hvidesand Shipyard, var utrolig velbesøgt. Her deltog omkring 200 aktionærer.

- Jeg vil tro, at grunden til, at der ikke kommer så mange på lørdag, er fordi der kom så mange til vores ekstraordinære generalforsamling i marts. Til gengæld modtager vi rigtig mange fuldmagter i øjeblikket, og det er vigtigt, for det er nødvendigt at to tredjedel af kapitalen er repræsenteret ved generalforsamlingen, for at vi kan få godkendt ændringerne i vedtægterne, siger Christian Holm, der er formand for Ærøexpressen.

Den syv mand store bestyrelse er også på valg, og alle medlemmer genopstiller, fortæller Christian Holm.

Udover vedtægtsændringerne og valg af bestyrelse, vil rederiets formand på generalforsamlingen give en opdatering på, hvor langt rederiet er med den nye hybridfærge.

- Det er klart, at kommunalvalget har kostet os nogle måneder, men det vil jeg fortælle mere om på lørdag, siger Christian Holm.