Torsdag åbner Roma Is i Østergade i Faaborg. Om et par uger slår indehaveren op til en lignende isbutik i Tårnbygningen i Ringe. Begge steder indledes der med gratis smagsprøver.

- Det er fordi, at det er første dag. Man kan få to kugler - enten i bæger eller vaffel, siger Walid Dalo.

- Det er hjemmelavet italiensk is og hjemmelavede vafler, forklarer Walid Dalo, der i den første time, altså fra 15 til 16 på torsdag, uddeler gratis is til folk, der kigger forbi Østergade 33.

For begge steder kan man inden længe stille sin trang til hjemmelavet is, når Roma Is åbner.

Faaborg/Ringe: Folk med hang til hjemmelavet italiensk is kan godt begynde at glæde sig. I hvert fald hvis man bor i Faaborg eller Ringe - eller har et ærinde i en af byerne.

Også i Ringe er Walid Dalo i fuld gang med at gøre en isbutik klar. Det er i tårnbygningen i Jernbanegade.

- Der er ingen, der laver hjemmelavet is i Ringe, og i Ringe skal folk have mulighed for at spise hjemmelavet is. Det er derfor, at vi åbner i Ringe, siger den 21-årige butiksindehaver.

- Nu kan vi så lave is til to butikker, forklarer Walid Dalo, der stadig mangler en del arbejde, inden den første is langes over disken i Ringe.

Man er dog på ingen måde i tvivl om, at butikken er på vej. Facaden er malet i en skriggrøn farve - en farve, der er kendetegnet for Roma Is.

Han forventer, at der går et par uger, inden butikken i Ringe er klar. Åbningstiderne har han endnu ikke lagt sig helt fast på, men butikkerne holder formentlig åben fra middagstid og til hen på aftenen.

Så om sommeren kan man godt gå en aftentur og får sig en is hos dig?

- Ja, selvfølgelig. Når vi har lange dage, så vil vi have åbent til klokken 22, siger Walid Dalo.

Han har tidligere haft en Roma Is i Assens. Efter planen skal den genåbnes i løbet af de næste måneder.