I et fængsel for særligt farlige fanger er syv blevet dræbt i et slagsmål mellem fangerne, oplyser fængslet.

Syv fanger er døde og 17 fanger er såret, efter at et slagsmål mellem fangerne udviklede sig i et fængsel i South Carolina, USA.

Det oplyser Lee Correctional Institutions talsmand Jeff Taillon ifølge nyhedsbureauet AP.

Fængslet er et særligt sikret fængsel med omkring 1500 fanger, heriblandt nogle af South Carolinas mest voldelige dømte. Det er her de længste fængselsdomme i staten afsones.

Slagsmålet i fængslet brød ud omkring klokken 19 søndag aften dansk tid ifølge talsmanden.

Først omkring klokken tre om natten kunne fængselsbetjente med hjælp fra en af statens politienheder genvinde kontrollen med fængslet.

Ingen fængselsbetjente er kommet til skade, oplyser Jeff Taillon ifølge AP.

Fængslet har en historik for voldelige episoder ifølge AP. I 2015 blev to fængselsbetjente stukket med en kniv under et slagsmål. I februar i år blev en indsat dræbt af en af sine medindsatte.