Selvom trafikken i Danmark i virkeligheden er blevet markant mere sikker end for år tilbage, mener 52 procent af danskerne, at den er blevet det stik modsatte. Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Hver anden dansker er overbevist om, at trafikken er farligere i dag, end da de selv var børn. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring. Men ét er, hvad folk tror. Noget andet er, hvad der faktisk er virkeligheden: Stadig færre bliver dræbt i trafikken. - Effektive kampagner, lovindgreb, sikkerhedsforbedringer af vejene og ny teknologi i bilerne har været med til at gøre den danske trafik mere sikker, end den nogensinde har været før. Men det betyder ikke, at vi er i mål. For uopmærksomhed, høj fart og alkohol er stadig skyld i alt for mange ulykker og dødsfald, forklarer Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring. I slutningen af 1980'erne blev omkring 700 mennesker om året dræbt i trafikken på landsplan. I 2017 var det tal nede på 183. Og på Fyn blev blot syv personer dræbt i trafikken i 2017.

Stiger med alderen

Undersøgelsen er lavet i februar 2018 blandt 1841 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år. Ifølge undersøgelsen mener hele 52 procent af danskerne, at trafikken i Danmark er mindre sikker i dag, end da de selv var børn. Det er hovedsageligt ældre, som mener, at trafikken er blevet farligere at færdes i. Blandt de 18- til 29-årige er det blot 19 procent, som mener, at trafikken er blevet farligere. I aldersgruppen 30 til 39 år er det 40 procent. I aldersgruppen 40 til 49 år er det 55 procent. Blandt de 50- til 59-årige er det 61 procent, og blandt danskere, som har rundet 60 år, mener hele 73 procent, at trafikken er farligere i dag, end da de selv var børn. - Det er interessant, at det især er de ældre danskere, der har indtryk af, at trafikken er blevet farligere. For ironisk nok var deres egen barndom præget af farligere trafik end det, vi ser i dag. Alle statistikker taler et helt klart sprog, og der er ingen antydninger af, at det var bedre i gamle dage, siger Henrik Sagild.

Vi kan selv gøre mere