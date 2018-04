En mand er tiltalt for at have holdt en bekendt fast i armlås om halsen, til han blev kvalt.

En 53-årig mand er tiltalt for drabet på en 32-årig mand.

Forbrydelsen fandt sted i en lejlighed på et vandrehjem i landsbyen Svendstrup i Sydvestsjælland i december sidste år.

Her blev den 32-årige kvalt under et slagsmål.

Den 53-årige mand er tiltalt for at have holdt offeret fast i armlås om halsen, hvorefter offeret afgik ved døden som følge af kvælning.

Det oplyser senioranklager Anne Marie Fink mandag.

De to mænd kendte hinanden i forvejen, men var ikke i familie. De var alene i lejligheden, da slagsmålet opstod.

Borgere i området slog alarm, da de hørte spektakel fra lejligheden. Da politiet nåede frem, fandt betjente den 32-årige livløs.

Manden blev forgæves forsøgt genoplivet. Senere blev han erklæret død på Slagelse Sygehus.

Den tiltalte er tidligere dømt i to straffesager. Han nægter sig skyldig. Også offeret var kendt af politiet i forvejen.

Den 53-årige er subsidiært tiltalt for vold med døden til følge. Dermed kræver anklageren den tiltalte dømt for vold med døden til følge, hvis han ikke dømmes for manddrab.

Der er afsat tre retsdage til nævningesagen, der begynder 31. maj. Retssagen finder sted ved Retten i Næstved.

Senioranklager Anne Marie Fink oplyser, at der blandt andet er indkaldt vidner, som opholdt sig på vandrehjemmet, da forbrydelsen fandt sted.