Slip foden fra speederen, hvis du vil undgå bøder - og nedsætte risikoen for at havne i en trafikulykke.

I hele Europa sætter politiet i denne uge ind med fartkontrol for at få antallet af trafikulykker ned. Og det er der god grund til.

Fyens Stiftstidende kunne i sidste uge fortælle, at fartsyndere stod for næsten ni ud af ti klip i kørekortene på Fyn i 2017. I alt blev der sidste år uddelt 4900 klip i kørekortet at køre for stærkt.

Nye tal fra Rigspolitiet viser, at politikredsene sidste år uddelte 62.727 klip i kørekort til trafikanter, der kørte mere end 30 procent hurtigere, end fartgrænsen tillader. Det er bekymrende, lyder det både fra politiet og Rådet for Sikker Trafik.

- Der er for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene, så farten har en enorm betydning for vores sikkerhed, når vi færdes i trafikken. Derfor er det vigtigt, at vi får flere til at holde øje med deres fart og sænke den, hvis de kører for stærkt, siger Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Politiet vil i løbet af ugen sætte ind med kontrol med fotovogne samt mobile kontroller, hvor betjente på motorcykel og i bil holder øje med de bilister, der har en lidt for tung speederfod. For høj fart er et af politiets hovedindsatsområder sammen med uopmærksomhed og spritkørsel.